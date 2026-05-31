Spaccate in centro a Bergamo Patto per il Nord scrive alla sindaca | Ferita civile che non può essere ignorata

Bergamo. La comunicazione, firmata dalla segretaria cittadina Serena Fassi, richiama le iniziative promosse nelle scorse settimane dal movimento, tra cui il flash mob organizzato il 16 maggio e la successiva raccolta firme. L’obiettivo è portare all’attenzione dell’amministrazione comunale le preoccupazioni espresse da commercianti e residenti in merito alle ripetute spaccate ai danni dei negozi cittadini. Di seguito il testo integrale della lettera inviata a Palazzo Frizzoni. “Gentile Sindaco, le scrivo nella mia qualità di Segretario di Bergamo di Patto per il Nord, ma soprattutto come cittadina profondamente colpita dal grido silenzioso che da settimane si leva dal cuore commerciale della nostra città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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