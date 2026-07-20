Un uomo di 92 anni è stato investito e ucciso sabato sera intorno alle 20 sotto casa, in una palazzina di via Cesare Costa. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo attraversava la strada. Tra gli inquilini, c’è chi ricorda la sua cultura e gentilezza, e come amasse condividere i suoi viaggi. La vittima era nota nel quartiere e la sua scomparsa ha suscitato commozione tra i residenti. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Pietro era una persona colta, gentile con tutti, non lo dimenticheremo mai. Sara Antinolfi è uno degli inquilini della palazzina di via Cesare Costa (nella foto di Trc) dove viveva Pietro Conti, l’uomo di 92 anni, investito e ucciso da un’auto sabato sera intorno alle 20. Era in casa in quel momento. "Abbiamo sentito un forte botto – racconta la donna – credevamo si trattasse di uno scontro tra due auto, siamo scesi e abbiamo visto il signor Conti riverso a terra, abbiamo subito chiamato i soccorsi". L’anziano, da quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale incaricata dei rilievi, aveva appena parcheggiato la sua auto sul lato opposto della strada e stava attraversando per rientrare a casa quando dalla direzione di via Emilia Ovest è sopraggiunta una Fiat 500 condotta da una donna di 60 anni che l’ha travolto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Travolto e ucciso sotto casa. Addio Pietro, colto e gentile: "Ci raccontava i suoi viaggi"

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