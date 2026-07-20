Trasloco senza stress il decluttering è il primo passo

Un trasloco viene spesso considerato un evento stressante, poiché comporta il trasferimento di tutti i beni personali da un'abitazione all'altra. Oltre al distacco dalla precedente residenza, si devono affrontare varie difficoltà legate al trasporto e alla gestione degli oggetti. Per ridurre lo stress, il primo passo può essere il decluttering, ovvero la selezione e l’eliminazione di ciò che non è più necessario. Questa fase aiuta a semplificare il trasloco e a ridurre il volume di beni da spostare.

MILANO (ITALPRESS) – Cambiare casa, ed effettuare un trasloco, viene considerato un evento molto stressante della vita per diversi motivi. Oltre al distacco dalla precedente location, occorre infatti sostenere un carico importante costituito dal trasferimento di tutti i beni personali da un immobile all'altro. Può quindi accadere di essere “sommersi” sia da quanto nel corso del tempo è stato accumulato negli armadi e nei ripostigli, sia dalle incombenze burocratiche che reclamano attenzione. “Quando si fa un trasloco, oltre al carico “emotivo”, va gestito un carico decisamente concreto, composto da tutto ciò che nel corso dell'esistenza, fino a quel momento, abbiamo “accumulato” – afferma a idealistanews Sarah Baccenetti, Home Organizer di Decluttering Milano -. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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