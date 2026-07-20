Una donna è caduta da circa cinque metri domenica sera a Bastogi, nel complesso di Boccea, dopo che una grata sul marciapiede si è rotta. La donna, che era con il cane, è stata trasportata in ospedale, dove è stata ricoverata. La grata si è spezzata improvvisamente, causando il precipitare della passante e dell’animale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato la donna e il cane. La zona è nota per problemi di degrado e sicurezza.

Tragedia sfiorata domenica sera a Bastogi, nel complesso popolare di Boccea diventato famoso anche di recente per la serie di film «Come un gatto in tangenziale», ma prima ancora per le battaglie dei residenti contro il degrado della zona e delle case popolari. Una donna di 64 anni che stava portando a spasso il cane per via Giuseppe Piolti de? Bianchi, è precipitata per cinque metri nei garage sottostanti dopo il cedimento di una grata sul marciapiede sulla quale stava camminando con l'animale. La vittima è ricoverata con diverse fratture ma non in pericolo di vita al Policlinico Gemelli. Sul posto polizia municipale, 118 e vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Tragedia sfiorata a Bastogi: cede la grata sul marciapiede e una passante precipita per cinque metri con il cane. Ricoverata al Gemelli

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Choc a Roma: la grata si rompe, vola giù per 5 metri

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