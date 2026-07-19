Paura a Roma si rompe la grata e precipita giù per 5 metri | grave una 60enne tragedia sfiorata a Bastogi

Da fanpage.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 60 anni è caduta da circa cinque metri dopo che una grata si è rotta a Bastogi, Roma. È stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. La scena è stata segnalata da passanti che hanno assistito alla caduta. La polizia ha avviato un'indagine per accertare le cause del cedimento. Nessun altro coinvolto è stato segnalato. La zona è stata messa in sicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tragedia sfiorata a Bastogi, a Roma, dove una donna di 60 anni è caduta dopo la rottura delle grate. Si trova in ospedale, in condizioni gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Tragedia sfiorata sul Tronto: bambino di 10 anni perde il controllo della bici e precipita per sei metriUn bambino di 10 anni è caduto da una bici per circa sei metri lungo la sponda del fiume.

Pino di 19 metri precipita di schianto, auto sfiorata: paura a CerviaIeri sera a Cervia un pino di 19 metri si è schiantato a terra lungo la Circonvallazione Sacchetti, vicino alla scuola elementare Giovanni Pascoli e...

Temi più discussi: Paura a Casalotti: prima la lite nel pub, poi torna armato di mannaia; Paura a Roma, si rompe la grata e precipita giù per 5 metri: grave una 60enne, tragedia sfiorata a Bastogi; Perché il fentanyl fa così paura? (facciamo il punto finché si indaga sul furto a Roma); Cloro dalla piscina a Mentana, 50 evacuati. Grave un bimbo.

paura a roma siPaura a Roma, si rompe la grata e precipita giù per 5 metri: grave una 60enne, tragedia sfiorata a BastogiTragedia sfiorata a Bastogi, a Roma, dove una donna di 60 anni è caduta dopo la rottura delle grate. Si trova in ospedale, in condizioni gravi. fanpage.it

paura a roma siSerpente entra nel giardino di un asilo nido e resta intrappolato in un tombino: paura a Roma. È il secondo casoAttimi di panico in un asilo nido a Roma: un serpente si è introdotto nell’area esterna della scuola ed è rimasto intrappolato ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web