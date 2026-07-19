Una donna di 60 anni è caduta da circa cinque metri dopo che una grata si è rotta a Bastogi, Roma. È stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. La scena è stata segnalata da passanti che hanno assistito alla caduta. La polizia ha avviato un'indagine per accertare le cause del cedimento. Nessun altro coinvolto è stato segnalato. La zona è stata messa in sicurezza.

Tragedia sfiorata a Bastogi, a Roma, dove una donna di 60 anni è caduta dopo la rottura delle grate. Si trova in ospedale, in condizioni gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tragedia sfiorata sul Tronto: bambino di 10 anni perde il controllo della bici e precipita per sei metriUn bambino di 10 anni è caduto da una bici per circa sei metri lungo la sponda del fiume.

Pino di 19 metri precipita di schianto, auto sfiorata: paura a CerviaIeri sera a Cervia un pino di 19 metri si è schiantato a terra lungo la Circonvallazione Sacchetti, vicino alla scuola elementare Giovanni Pascoli e...

Temi più discussi: Paura a Casalotti: prima la lite nel pub, poi torna armato di mannaia; Paura a Roma, si rompe la grata e precipita giù per 5 metri: grave una 60enne, tragedia sfiorata a Bastogi; Perché il fentanyl fa così paura? (facciamo il punto finché si indaga sul furto a Roma); Cloro dalla piscina a Mentana, 50 evacuati. Grave un bimbo.

Leggi la notizia : Roma tra paura e sangue: la violenza non si ferma neanche in carcere - Roma registra un aumento della violenza con omicidi sia in strada che in carcere, come l’ultimo caso nel penitenziario di Mammagialla, che… lacronacadiroma.it/2026/0 x.com

Paura a Roma, si rompe la grata e precipita giù per 5 metri: grave una 60enne, tragedia sfiorata a BastogiTragedia sfiorata a Bastogi, a Roma, dove una donna di 60 anni è caduta dopo la rottura delle grate. Si trova in ospedale, in condizioni gravi. fanpage.it

Serpente entra nel giardino di un asilo nido e resta intrappolato in un tombino: paura a Roma. È il secondo casoAttimi di panico in un asilo nido a Roma: un serpente si è introdotto nell’area esterna della scuola ed è rimasto intrappolato ... msn.com