Un ragazzo di 27 anni è morto durante una serata al Rama Beach di Varcaturo. La vittima, residente in provincia di Caserta, è deceduta nel corso della notte. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. La discoteca rimane chiusa temporaneamente in attesa di ulteriori accertamenti.

Una serata in discoteca si è trasformata in tragedia al Rama Beach di Varcaturo, dove ha perso la vita Carmine Saccone, 27 anni, residente in provincia di Caserta. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava nel parcheggio della struttura balneare insieme a degli amici, tutti residenti nella zona di San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, arrivati intorno alle 4 del mattino con ambulanza e automedica, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. Per chiarire le cause del decesso, il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma e l'esecuzione dell'autopsia, che dovrà accertare cosa abbia provocato l'improvvisa morte del 27enne. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tragedia al Rama Beach di Varcaturo: muore un ragazzo di 27 anni, disposta l’autopsia

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