Luceverde Roma Buonasera traffico in diminuzione sul raccordo anulare è da segnalare comunque Code in carreggiata interna tra le uscite Aurelia e Montespaccato a causa di un incidente sono segnalate code per incidente anche sulla via Pontina direzione Terracina tra il raccordo anulare e Tor de' Cenci in città non si rilevano particolari difficoltà mi ricordo che questa sera al Circo Massimo ci sarà l'atteso concerto di Edoardo Bennato divieto di transito Dunque in via dei Cerchi nel tratto compreso tra piazza di Porta Capena via dell'Ara massima di Ercole in via dell'Ara massima di Ercole sull'intero tratto è in via del Circo Massimo tra via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-07-2026 ore 19:30

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Nel traffico di Roma

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Traffico Roma del 19-07-2026 ore 20:30Alle 20:30 del 19 luglio 2026, il traffico a Roma risulta congestionato in diverse zone della città.

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 19:30Il 7 luglio 2026 alle 19:30, sulla via Salaria in uscita da Roma, si sono formate lunghe code all'altezza della motorizzazione civile.

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Tratto di viale Eritrea chiuso al traffico dal 20 luglio; Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 luglio 2026; Previsioni traffico weekend 17, 18, 19, 20 luglio: i bollini del fine settimana; Traffico Weekend 17, 18 e 19 Luglio: come viaggiare informati e in sicurezza.

Consigli per gite fuori porta in Lombardia senza lo stress del traffico? reddit

Viale Eritrea, programmato per la prossima settimana un intervento di ricostruzione di un allaccio fognario nel tratto compreso tra via Lucrino e via Lago di Lesina. Previste chiusure al traffico da lunedì 20 luglio fino a giovedì 13 agosto. Info ow.ly/MZWe5 x.com

Traffico Roma del 20-07-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con difficoltà di transito in via Sant'Alessandro ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il grande raccordo anulare traffico ... romadailynews.it