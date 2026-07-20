Il 20 luglio 2026 alle 16:30, si registra un incidente in via Sant'Alessandro a Roma, causando difficoltà di transito. La zona è interessata da problemi di traffico, secondo il servizio di infomobilità curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle cause o eventuali persone coinvolte. La circolazione resta rallentata in quella via fino a ulteriori aggiornamenti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con difficoltà di transito in via Sant'Alessandro altezza via Belmonte in Sabina incidente anche su via Tiburtina code tra via degli Ausoni e via dei Reti intanto proseguono i lavori sulla via Ardeatina la strada è transitabile a senso unico alternato tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia è frequente la formazione di code in caso di traffico intenso per il trasporto pubblico fermo il 8 tra Piazza Venezia e Casaletto il servizio è coperto da corso con autobus fermo anche il tram 2 tra piazzale Flaminio e Piazza Mancini anche in questo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-07-2026 ore 16:30

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Nel traffico di Roma

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