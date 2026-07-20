Tra prosa e spettacoli Il cartellone dell’Astoria

Notizia in breve

Il Teatro Astoria di Lerici apre la stagione 2026-2027 con un cartellone che combina prosa, spettacoli e attività per le giovani generazioni. La programmazione include rappresentazioni di teatro d’autore e iniziative dedicate alle famiglie. La proposta artistica si rivolge a diversi pubblici, offrendo un mix di intrattenimento e cultura. La stagione si propone di coinvolgere un pubblico vario, con attenzione sia alle produzioni di qualità sia alle attività di formazione.