Tra prosa e spettacoli Il cartellone dell’Astoria
Il Teatro Astoria di Lerici apre la stagione 2026-2027 con un cartellone che combina prosa, spettacoli e attività per le giovani generazioni. La programmazione include rappresentazioni di teatro d’autore e iniziative dedicate alle famiglie. La proposta artistica si rivolge a diversi pubblici, offrendo un mix di intrattenimento e cultura. La stagione si propone di coinvolgere un pubblico vario, con attenzione sia alle produzioni di qualità sia alle attività di formazione.
Il Teatro Astoria di Lerici inaugura la Stagione 2026-2027 con un cartellone multidisciplinare che articola una proposta artistica ampia, rivolta tanto alla prosa d’autore quanto alla formazione delle nuove generazioni e all’intrattenimento dedicato ai nuclei familiari. L’investimento dell’amministrazione comunale si traduce in una selezione di titoli che spaziano dalla satira politica alla riflessione sui legami affettivi, consolidando il ruolo del teatro quale polo di aggregazione. Il sipario si alzerà il 26 novembre con ‘Buongiorno Ministro’, commedia diretta da Ferdinando Ceriani che vede protagonisti Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, un’opera che affronta con ironia i meccanismi del potere e i paradossi della vita pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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