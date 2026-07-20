Le strade di Madrid sono state invase da fumogeni rossi, bandiere e cori dopo la vittoria della nazionale spagnola contro l’Argentina in finale dei Mondiali del 2026. La partita si è conclusa 1-0 ai tempi supplementari.

M ilano, 20 lug. (askanews) – Madrid esplode di gioia dopo la vittoria per 1-0 della Spagna sui campioni in carica dell’Argentina ai tempi supplementari nella finale dei Mondiali di calcio del 2026. I migliori look delle WAGs ai Mondiali 2026. guarda le foto Spagna campione del mondo, Madrid in estasi. «Non ho parole, è un immenso motivo di orgoglio, è incredibile» dice un tifoso, mentre migliaia di persone festeggiano il secondo titolo mondiale della Roja nella capitale spagnola, tra cori, fumogeni e l’inno nazionale. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Estasi spagnola: Madrid fa festa fino a tarda notte per la vittoria ai Mondiali iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra fumogeni rossi, l'inno e una marea di bandiere, le strade della capitale spagnola si sono trasformate in un fiume di gioia e orgoglio

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