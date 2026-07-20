La giornata di riposo odierna rappresenta l’ultima occasione di tirare il fiato prima di lanciarsi a capofitto nella lunga volata verso Parigi. Il Tour de France, pur orfano di un assoluto protagonista come Vingegaard, è pronto a ripartire per affrontare una terza settimana in cui il momento culminante sarà il doppio arrivo sulla storica salita dell’Alpe d’Huez. Riposo, lunedì 20 luglio Tappa 16: Évian-les-Bains-Thonon-les-Bains (26,1 km, cronometro individuale), martedì 21 luglio Si riparte con i fuochi d’artificio. La prova contro il tempo può regalare distacchi significativi in classifica generale, il tracciato non è disegnato solamente per le caratteristiche degli specialisti e propone, nelle prime battute, la salita di Côte de Larringes, seconda categoria di 9,7 chilometri al 4,3%. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, il percorso e le tappe della terza settimana. Torna l’Alpe d’Huez!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TOUR DE FRANCE 2026 - POGACAR PERD LE JAUNE, Pedersen écrase ses compagnons déchappée au sprint

Notizie e thread social correlati

Tour de France 2026: tutti i GPM tappa per tappa. Torna l’Alpe d’Huez!Il Tour de France 2026 inizierà sabato 4 luglio con una cronometro a squadre a Barcellona.

Leggi anche: Tour de France 2026, il percorso e le tappe della seconda settimana. Non mancano le salite

Temi più discussi: Tour de France 2026 · Tappa 18: Percorso, orari, altimetria 23 luglio, dove vedere | Ciclismo oggi; Tour de France, Pogacar trionfa a Le Markestein, davanti a del Toro; Tour de France 2026, Pogacar vince 14^ tappa e rafforza maglia gialla; Tour de France, oggi tappa 12: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro).

Tour de France 2026, orario e ordine di partenza della crono di Thonon-les-Bains x.com

ANALISI - 5 ciclisti sotto il radar che possono sorprendere nella battaglia per la classifica generale del Tour de France 2026 reddit

Tour de France, Vingegaard cade ed è costretto al ritiro: frattura alla clavicola. Le newsIl fuoriclasse danese costretto al ritiro in questo Tour de France 2026: nella discesa prima della salita finale sul Plateau de Solaison, Vingegaard è caduto a terra sbattendo male la spalla, subito ... sport.sky.it

Tour de France 2026, Evenepoel vince la 15^ tappa, Pogacar in maglia giallaNella 15esima frazione il gruppo affronta ancora un tracciato ricco di salite, con numerosi GPM, tra cui l’ascesa finale. L’edizione 113 della Grande Boucle si disputa fino al 26 luglio. Dalla ... tg24.sky.it