La seconda settimana del Tour de France 2026 prevede diverse tappe con salite. Oggi è giornata di riposo, permettendo ai ciclisti di recuperare energie sia fisiche sia mentali dopo un inizio di corsa molto impegnativo.

L’odierna giornata di riposo aiuterà certamente i corridori nel tentativo di recuperare, almeno in parte, le energie mentali e fisiche spese in un inizio di corsa decisamente impegnativo. L’ultima tappa prima della pausa si è conclusa con il successo di tappa di Van der Poel e con la maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar. Il Tour de France si prepara ad affrontare la seconda settimana in cui non mancano le salite. Tappa 10: Aurillac-Le Lioran (166,6 km), martedì 14 luglio Si riparte da una giornata che metterà i corridori a dura prova. Il dislivello da affrontare è di 3800 metri e sono sette i GPM che i ciclisti dovranno scalare: Côte de Pailherols (3 chilometri al 7,2 %); Col de la Griffoul (5,9 chilometri al 6,7%); Col de Prat de Bouc (3,1 chilometri al 6,5%); Côte de Murat (5,2 chilometri al 5,3%). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, il percorso e le tappe della seconda settimana. Non mancano le salite

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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