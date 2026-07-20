Toto Wolff ha descritto Antonelli come un pilota pragmatico, molto lavoratore e maturo, con un atteggiamento da veterano. La stagione di Formula 1 si presenta complessa e in evoluzione, con i protagonisti che devono adattarsi e trovare strategie adeguate per affrontare le nuove sfide. Wolff ha evidenziato le qualità del pilota senza ulteriori commenti.

È una Formula 1 complicata, cervellotica e in cambiamento, quella che gli stessi protagonisti della massima serie si ritrovano quest’anno a dover capire, sfruttare, piegare a loro favore. Una Formula 1 che richiede, anche ai piloti più talentuosi e istintivi, di modificare certezze alla guida per estrarre il meglio da quello che queste nuove vetture richiedono, tra uso dell’energia e gestione della power unit. Ci è passato Charles Leclerc, al centro di un momento complesso della sua carriera nella prima parte del campionato: “Non riuscivo a fare quello che prima mi veniva naturale – ha ammesso –. Inizialmente ho provato a copiare Hamilton, ma non ha funzionato, così ho deciso di fare a modo mio e mi sono concentrato su come continuare nella direzione più adatta a me pur comprendendo le necessità di queste monoposto”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Toto Wolff su Antonelli: "Pragmatico, gran lavoratore, maturo. Ha un atteggiamento da veterano"

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