Tonfo totale … e quel partito vola! Sondaggi politici | numeri mai visti

Numeri che agitano la politica, distanze che si accorciano e una sorpresa capace di cambiare il racconto degli ultimi mesi. L’ultima fotografia sulle intenzioni di voto accende la tensione tra maggioranza e opposizione: nulla è deciso, ma un equilibrio che sembrava solido ora appare molto più fragile. Il punto è proprio questo: il primo partito resta davanti, ma registra un calo significativo, mentre dall’altra parte dello schieramento i conti della possibile alleanza raccontano una storia diversa. A rilevarlo è il sondaggio Emg, diffuso il 16 luglio, che disegna uno scenario tutto da seguire. Fratelli d’Italia scende sotto la soglia simbolica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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