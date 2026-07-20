Tonfo totale … e quel partito vola! Sondaggi politici | numeri mai visti
Nei sondaggi più recenti, un partito ottiene un aumento di consensi che sorprende gli analisti, mentre altri perdono punti. La distanza tra le forze politiche si riduce notevolmente, creando uno scenario inedito rispetto ai mesi passati. Le intenzioni di voto indicano un equilibrio più instabile, con numeri che non si vedevano da tempo. La situazione modifica gli scenari possibili in vista delle prossime consultazioni.
Numeri che agitano la politica, distanze che si accorciano e una sorpresa capace di cambiare il racconto degli ultimi mesi. L’ultima fotografia sulle intenzioni di voto accende la tensione tra maggioranza e opposizione: nulla è deciso, ma un equilibrio che sembrava solido ora appare molto più fragile. Il punto è proprio questo: il primo partito resta davanti, ma registra un calo significativo, mentre dall’altra parte dello schieramento i conti della possibile alleanza raccontano una storia diversa. A rilevarlo è il sondaggio Emg, diffuso il 16 luglio, che disegna uno scenario tutto da seguire. Fratelli d’Italia scende sotto la soglia simbolica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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