Un atleta italiano del fioretto ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati europei di Antony nel 2026. Dopo aver superato avversari di alto livello, ha ottenuto il piazzamento nonostante un problema muscolare. È uno dei rappresentanti emergenti della nuova generazione azzurra nel settore. La medaglia arriva dopo successi nelle categorie giovanili, segnando la sua prima grande affermazione a livello continentale.

Tommaso Martini è uno dei protagonisti della nuova generazione del fioretto azzurro. Dopo i successi nelle categorie giovanili, il 2026 gli ha regalato la definitiva consacrazione con la medaglia di bronzo individuale agli Europei di Antony, conquistata superando avversari di altissimo livello e combattendo anche con un problema muscolare. In questa intervista di FOCUS racconta il suo percorso, il difficile salto tra i senior, la forza del fioretto italiano, la crescita accanto a campioni come Tommaso Marini, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi, le emozioni del primo grande podio internazionale e gli obiettivi verso i Mondiali e le Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tommaso Martini: il bronzo europeo che lancia il nuovo talento del fioretto italiano

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