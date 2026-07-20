Durante una cena, si è scoperto che un matrimonio era stato nascosto per anni, con segreti che sono emersi mentre la tavola era apparecchiata. La serata ha portato alla luce tensioni e verità mai svelate, rivelando come un semplice incontro possa fare emergere questioni irrisolte. Nessun evento drammatico ha interrotto la cena, ma il confronto ha reso difficile ignorare le problematiche accumulate nel tempo, aprendo un nuovo capitolo per la coppia.

Ci sono cene capaci di cambiare il corso di un matrimonio, non necessariamente perché durante la serata accada qualcosa di irreparabile, ma perché, una volta apparecchiata la tavola, diventa impossibile continuare a ignorare tutto ciò che per anni è stato accuratamente nascosto sotto la superficie. È da questa premessa che prende vita The Invite, la commedia diretta da Olivia Wilde e interpretata dalla stessa regista insieme a Seth Rogen, Penélope Cruz ed Edward Norton: quattro persone, due coppie, un appartamento e una serata che, tra desideri confessati, provocazioni e improvvisi momenti di verità, costringe tutti i protagonisti a interrogarsi sul significato dell’intimità. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - The Invite, Rashida Jones e Will McCormack: «In amore non bisogna essere perfetti, ma continuare a provarci»

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'The Invite' screenwriters Rashida Jones & Will McCormack | Fresh Air

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Le nomination per The Invite reddit

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