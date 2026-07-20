Durante la prima serata del festival Tomorrowland dello scorso 17 luglio, il chitarrista di una band internazionale è salito sul palco come ospite a sorpresa di un noto DJ e produttore olandese. In quell’occasione, è stato presentato il nuovo singolo degli U2, intitolato “Fireflies”. The Edge ha partecipato alla performance al termine dell’esibizione del DJ sul palco principale del festival.

The Edge è stato l’ospite a sorpresa di Martin Garrix sul palco del Tomorrowland, al termine della prima serata lo scorso 17 luglio. Il DJ e produttore olandese si è esibito come headliner sul palco principale del festival belga. Per il gran finale del suo concerto, Garrix ha accolto The Edge. Insieme al chitarrista degli U2 il dj ha presentato l’inedita collaborazione con la band irlandese, Fireflies. Il brano vede Bono alla voce e si sviluppa verso un inciso nel quale si ripete:“ Fireflies, you and I are fireflies.” ( Lucciole, tu e io siamo lucciole. The Edge e Martin Garrix hanno presentato Fireflies sul palco del Tomorroland. La collab è stata confermata da Garrix ha condiviso con un reel su Instagram, dove ha scritto: “‘Fireflies’ con @u2 uscirà presto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - The Edge ha raggiunto Martin Garrix sul palco del Tomorrowland per presentare il nuovo singolo degli U2 “Fireflies”

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Martin Garrix & U2 (Bono & The Edge) - Fireflies [Tomorrowland 2026]

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