La terra battuta di Kitzbuhel offre una giornata ricca di incroci interessanti e decisivi: analisi e pronostici dei principali match di martedì 21 luglio. La terra battuta di Kitzbuhel propone un programma interessante già nei primi turni. Due delle teste di serie del torneo, per cominciare, saranno chiamate a un debutto tutt’altro che agevole, per cui ci sono buone ragioni per pensare che assisteremo ad incontri più scoppiettanti di quanto il ranking lasci immaginare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Uno degli incontri più attesi di martedì 21 luglio è quello che metterà di fronte Daniel Altmaier e Raphael Collignon. Da una parte c’è il tedesco, giocatore che sulla terra battuta ha spesso trovato buoni risultati; dall’altra il belga, reduce dalla finale raggiunta a Gstaad e poi vinta da Stefanos Tsitsipas. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Teste di serie subito alla prova a Kitzbuhel: i pronostici del primo turno

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