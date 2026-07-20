Teoria della classe armata | così la borghesia è stata spodestata dal potere militare
Un libro analizza come la borghesia sia stata sostituita dal potere militare negli ultimi ottant’anni. L’opera si concentra sulla teoria della classe armata, descrivendo un processo che ha portato a una trasformazione del ruolo delle élite economiche e militari. La narrazione collega eventi storici recenti con sviluppi più ampi, offrendo una visione dettagliata di questa evoluzione politica e sociale.
Teoria della classe armata – L’età del potere militare di David Colantoni è un libro raro, perché parla della drammatica attualità e contemporaneamente di un processo che va avanti da poco meno di 80 anni. Il rapporto tra l’aratro e la spada, però, è da sempre al centro della vita degli essere umani. La drammatica attualità è la guerra permanente e continua, ad opera di Stati Uniti e Nato, che va avanti da anni, che permette giornalmente di spendere in armi decine di milioni di euro, forse centinaia. Tutti soldi che vengono tolti a noi, ed ingrossano il potere militare, la classe armata. Colantoni, dopo venti anni di ricerche, ed un trattato... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Les dessous de la Révolution française racontés par Stéphane Bern et Lorànt Deutsch |Documentaire MG
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