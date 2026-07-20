Un uomo di 36 anni è stato salvato dalla Polizia di Stato a Torino mentre tentava di suicidarsi gettandosi dal ponte sulla Dora Riparia usando una bicicletta come trampolino. L'intervento è avvenuto sulla passerella Ponte Terenziani, vicino al fiume, dove il personale ha evitato che il soggetto si lanciasse nel vuoto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Un uomo di 36 anni è stato tratto in salvo dalla Polizia di Stato a Torino mentre stava tentando un gesto anticonservativo sulla passerella Ponte Terenziani, nei pressi del fiume Dora Riparia. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, che ha permesso agli agenti del Commissariato Madonna di Campagna di intervenire tempestivamente e scongiurare il peggio. L’uomo sulla passerella e il tentativo di dialogo Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nei giorni scorsi quando una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 ha segnalato la presenza di una persona in evidente stato di pericolo nei pressi del fiume Dora Riparia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Tenta il suicidio a Torino dal ponte sulla Dora usando la bici come trampolino, salvato in extremis

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