Un uomo è stato arrestato a Trentola Ducenta dopo aver tentato di uccidere il padre in auto e aver aggredito la madre e la sorella. Dalle indagini preliminari, risulta che l’uomo, in stato di alterazione psicofisica, avrebbe costretto il padre a salire sulla vettura minacciandolo con un coltello. Durante l’episodio, avrebbe anche aggredito le due donne presenti in casa. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine e portato in carcere.

Secondo quanto ricostruito nella fase iniziale delle indagini, l'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbe costretto il padre a salire a bordo della propria autovettura sotto la minaccia di un coltello. Durante il tragitto avrebbe tentato di colpirlo con diversi fendenti all'interno dell'abitacolo. Il più grave epilogo sarebbe stato evitato dalla pronta reazione della vittima, che è riuscita a sottrarsi ai colpi, riportando comunque ferite da taglio. La violenza sarebbe poi proseguita presso l'abitazione familiare, in Trentola Ducenta, dove l'indagato avrebbe aggredito anche la madre e il fratello, colpendoli con violenza. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Trentola Ducenta, tenta di uccidere il padre in auto e aggredisce madre e sorella: arrestato

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