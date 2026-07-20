Tensioni al Pilastro | indagini in corso sulla morte di Fakim sit-in di protesta e richieste di chiarezza

La Procura ha aperto un'indagine con l’iscrizione nel registro modello 45 bis su sei persone, tra cui due agenti delle forze dell’ordine e quattro sanitari, in relazione alla morte di Fakim al Pilastro. Il giorno successivo all’evento, si sono svolti un sit-in di protesta e richieste di chiarimenti da parte della comunità. La situazione resta tesa, con le autorità che continuano le verifiche sulle circostanze dell’accaduto.

Mentre la Procura sta facendo accertamenti (iscritti con il modello 45 bis) su sei persone (due agenti delle forze dell’ordine e quattro sanitari), il giorno dopo la morte di Fakim al Pilastro è carico di tensioni. I sindacati, le parti politiche e amministrative esprimono cordoglio, ma vengono chiesti anche chiarezza e indagini approfondite. Anche l’Ausl di Bologna ha aperto un procedimento interno per verificare l’operato dei sanitari del 118 intervenuti. Ieri sera circa 200 persone si sono raccolte in un sit-in al Pilastro per ricordare Fakim, ma anche per protestare contro la sua morte. È infatti deceduto durante un intervento della polizia, chiamata dai residenti, in quanto il 42enne poi morto “stava dando in escandescenze”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Tensioni al Pilastro: indagini in corso sulla morte di Fakim, sit-in di protesta e richieste di c

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