Temptation Island una ex concorrente svela quanto guadagnano davvero le coppie | Con un mese di lavoro prendi di più

Una ex concorrente di Temptation Island ha rivelato che le coppie partecipanti al programma guadagnano meno di quanto si possa immaginare. Secondo quanto dichiarato, con un mese di lavoro sul set si possono ottenere somme inferiori a quelle di un reddito mensile medio, sottolineando come il compenso sia più basso rispetto ad altre attività lavorative. La concorrente ha anche affermato che molte coppie preferiscono partecipare per visibilità piuttosto che per motivi economici.

Dietro le luci abbaglianti dei riflettori, le lacrime davanti al falò e i tradimenti che tengono incollati milioni di spettatori allo schermo, c’è una domanda che attraversa la mente di chiunque segua Temptation Island: quanto guadagnano davvero le coppie che decidono di mettere in gioco il proprio rapporto davanti alle telecamere? La risposta, arrivata direttamente da chi ha vissuto l’esperienza in prima persona, potrebbe sorprendere parecchio. Valentina Riccio, protagonista dell’edizione 2025 del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, ha deciso di rompere il silenzio e svelare alcuni retroscena sul compenso percepito dai concorrenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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