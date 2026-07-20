Temptation Island anticipazioni quinta puntata | nuovi falò e coppie al limite

Nella quinta puntata di Temptation Island, le coppie affrontano nuovi falò e crescenti tensioni. Giovanni, Soraya e Andrea si trovano in situazioni di crisi e avvicinamenti, con decisioni importanti all’orizzonte. La puntata si concentra sulle dinamiche tra i partecipanti, evidenziando i momenti di confronto e le relazioni che si approfondiscono o si incrinano. La tensione si intensifica mentre le coppie si avvicinano a scelte decisive.

La nuova puntata di Temptation Island si preannuncia ricca di tensioni con Giovanni, Soraya, Andrea e le altre coppie sempre più vicine a decisioni importanti tra crisi, avvicinamenti e nuovi falò. Questa sera, lunedì 20 luglio, andrà in onda il quinto appuntamento con Temptation Island, il primo della settimana per il programma condotto da Filippo Bisciglia. Questa settimana il viaggio nei sentimenti delle coppie raddoppia: il reality tornerà infatti anche mercoledì sera con una nuova puntata ricca di sorprese, falò, confronti e possibili colpi di scena. Dopo l'addio al villaggio di Sara e Gabriele e di Alessandra e Rosario, che hanno deciso di uscire dal villaggio come single, le altre coppie rimaste in gioco continuano a vivere momenti di forte tensione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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TEMPTATION ISLAND 2026 REACTION QUARTA PUNTATA: LATTESISSIMO FALÒ DI CONFRONTO A 3!

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