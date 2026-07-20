Temptation Island 2026 | le anticipazioni di lunedì 20 luglio

La quarta puntata di Temptation Island ha registrato oltre 3,7 milioni di spettatori, con un share del 30,31%. La trasmissione prosegue questa sera, lunedì 20 luglio 2026, con una nuova puntata che promette numerosi colpi di scena. Le coppie coinvolte continuano a mettere alla prova la loro relazione, mentre il pubblico segue con attenzione gli sviluppi. La stagione si sta confermando tra le più seguite degli ultimi anni.

Dopo gli ottimi ascolti della quarta puntata, seguita la settimana scorsa da 3.752.000 spettatori pari al 30,31% di share, la nuova edizione di Temptation Island prosegue stasera, lunedì 20 luglio 2026, con una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena per le coppie che hanno deciso di mettere alla prova la loro solidità e il loro amore. Visto il grande successo di questa edizione, Mediaset ha deciso di raddoppiare l'appuntamento settimanale col dating show: la sesta puntata andrà in onda mercoledì 22 luglio, sempre in prima serata su Canale 5. La scorsa puntata si era chiusa con un colpo di scena: la richiesta di confronto immediato di Giovanni per la fidanzata Sabrina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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