Temptation Island 2026 | le anticipazioni di lunedì 13 luglio

Da gazzetta.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 13 luglio, Temptation Island 2026 ha registrato un ascolto superiore ai 4 milioni di telespettatori, con un tasso di share del 32%.

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Temptation Island anche quest'anno si conferma un fenomeno televisivo inarrestabile, capace di incollare davanti allo schermo oltre 4 milioni di telespettatori, segnando un impressionante 32.3% di share durante la puntata di mercoledì scorso. Sotto la guida del veterano Filippo Bisciglia, il docu-reality di Canale 5 torna eccezionalmente in onda questa sera, lunedì 13 luglio, per non scontrarsi con gli appuntamenti mondiali di mercoledì. L'attenzione mediatica è alle stelle e, sui social network, il dibattito è infuocato: il pubblico è ormai un osservatore critico, costantemente alla ricerca di dettagli inediti su tutte le coppie attualmente in gara, tentando di decifrare le fragili dinamiche che si intrecciano inevitabilmente con il fascino e le provocazioni dei tentatori e delle tentatrici questa edizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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