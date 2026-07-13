Temptation Island anche quest'anno si conferma un fenomeno televisivo inarrestabile, capace di incollare davanti allo schermo oltre 4 milioni di telespettatori, segnando un impressionante 32.3% di share durante la puntata di mercoledì scorso. Sotto la guida del veterano Filippo Bisciglia, il docu-reality di Canale 5 torna eccezionalmente in onda questa sera, lunedì 13 luglio, per non scontrarsi con gli appuntamenti mondiali di mercoledì. L'attenzione mediatica è alle stelle e, sui social network, il dibattito è infuocato: il pubblico è ormai un osservatore critico, costantemente alla ricerca di dettagli inediti su tutte le coppie attualmente in gara, tentando di decifrare le fragili dinamiche che si intrecciano inevitabilmente con il fascino e le provocazioni dei tentatori e delle tentatrici questa edizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Temptation Island 2026: le anticipazioni di lunedì 13 luglio

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TRIONFO TOTALE FASCINO La terza puntata di #TemptationIsland prende il volo a 4.266.000 e il 33,58% in total audience [da 4.007.000 32,32%] BOTTO nel target 15-19: 70% Media alla terza in TA 2025: 3.717 29,74% 2026: 4.030 29,88% #Ascolti x.com

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