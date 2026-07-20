Durante la quinta puntata di Temptation Island 2026, due partecipanti cercheranno di fuggire dai rispettivi villaggi. Entrambi i fidanzati si allontaneranno temporaneamente nel tentativo di trovare risposte sul proprio rapporto, ma successivamente decideranno di tornare indietro. La puntata è trasmessa in prima serata su Canale 5. Le fughe sono state annunciate come momenti di tensione e incertezza all’interno della trasmissione.

Se è vero che in amore vince chi fugge, perché non tentare questa mossa anche a Temptation Island? Nel corso della quinta puntata del reality estivo di Canale 5, in onda stasera in prima serata, due fidanzati tenteranno infatti di fuggire dai loro rispettivi villaggi, salvo cambiare idea in tempi brevi, in cerca di risposte sul loro rapporto. C’è però anche chi resterà a bocca asciutta di fronte all’ennesimo falò di confronto anticipato saltato. Di seguito, le anticipazioni del nuovo appuntamento. Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Temptation Island 2026, due ‘fughe’ dal villaggio animano la quinta puntata

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Anticipazioni Temptation Island puntata 20 luglio 2026: due fughe dal villaggio e due falò

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