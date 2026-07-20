temptation island 2026 diretta quinta puntata

Durante la quinta puntata di Temptation Island 2026, Rossi ha commentato con ironia la decisione di Infante di spostare l’orario di un evento, passando da mezzogiorno a undici del mattino. Rossi ha aggiunto che Infante sarebbe stato protetto e tutelato quando non era molto in vista. Nella quarta puntata, Alessandra ha deciso di lasciare Rosario, dopo aver preso questa decisione in diretta.

Rossi punge Infante: “Fa ridere che Ore 14 diventi Ore 11. Protetto e tutelato quando non era in auge” Temptation Island 2026, diretta quarta puntata: Alessandra decide di lasciare Rosario. Soraya e Sabrina rifiutano i falò BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle DavideMaggio.it è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Milano n.2917 Licenza SIAE 477614441 N° ROC 26997 © 2006-2025 mediaMai srl viale Mazzini 114A • 00195 Roma Capitale Sociale: Euro 200.000 i.v. C.F. P.I. e R.I.: 13614301003 • REA RM-1461309. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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