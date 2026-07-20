Temptation Island Estate 2026 | le anticipazioni e coppie della quinta puntata
Stasera alle 21.30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata di Temptation Island 2026, condotto da Filippo Bisciglia. La trasmissione vede le coppie partecipanti affrontare nuove prove e confronti all’interno del villaggio. La puntata si concentra sui sviluppi delle relazioni e sui momenti di tensione tra i protagonisti. Nessuna informazione sui nomi delle coppie o dettagli specifici delle vicende.
Temptation Island 2026: le anticipazioni e coppie della quinta puntata, 20 luglio. Questa sera, lunedì 20 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata di Temptation Island (Estate 2026), il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Anche in quest’anno, coppie senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it
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