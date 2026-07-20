Temptation Island 2026 chi è Francesca | cognome particolare lavoro anni Instagram e passato

Da anticipazionitv.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesca, concorrente di Temptation Island 2026, ha deciso di partecipare per mettere alla prova la relazione con il partner. Ha 25 anni e un lavoro nel settore della moda. Su Instagram ha circa 10.000 follower. Il suo passato include esperienze di studio e lavoro in diverse città italiane. La partecipazione al reality rappresenta un passo importante per affrontare alcuni dubbi riguardanti il rapporto di coppia.

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Temptation Island 2026 continua a catturare l’attenzione del pubblico e tra i volti più chiacchierati c’è Francesca. La giovane ha deciso di partecipare al reality per mettere alla prova la sua relazione con Danilo e affrontare alcuni dubbi che da tempo la condizionano. Il suo percorso nel villaggio si inserisce in una delle dinamiche più delicate del programma, tra fiducia da ricostruire e confronti inevitabili. Ma scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata. Chi è Francesca Coppola di Temptation Island 2026. Francesca Coppola ha 25 anni e vive in provincia di Napoli con la sua famiglia. Prima di entrare a Temptation Island 2026 conduceva una vita lontana dal mondo dello spettacolo e lavora come impiegata in un laboratorio di ottica. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Temptation Island 2026 - Francesca e Danilo

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