Giovanni Grazioso, concorrente di Temptation Island 2026, ha 33 anni ed è residente in una città italiana. Lavora come imprenditore nel settore della ristorazione e ha un passato di esperienze in ambito sportivo. È attivo sui social media, soprattutto su Instagram, dove condivide aspetti della sua vita quotidiana. Durante la trasmissione ha parlato delle problematiche nella relazione con la partner, con cui ha avuto un trascorso di diverse anni.

Giovanni Grazioso, protagonista di Temptation Island 2026, è tra i volti più discussi di questa edizione del reality dei sentimenti. Il pubblico ha iniziato a conoscerlo sin dalla prima puntata, dove ha raccontato le difficoltà della relazione con Sabrina Soussi. Tra lavoro, vita privata e passato, il suo profilo ha subito attirato l’attenzione dei telespettatori, anche per alcune dinamiche emerse all’interno del villaggio. Ma chi è davvero Giovanni e cosa sappiamo su di lui fuori dal programma? Chi è Giovanni Grazioso di Temptation Island 14. Giovanni Grazioso è uno dei protagonisti di Temptation Island 2026, dove partecipa insieme alla fidanzata Sabrina Soussi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Temptation Island 2026, chi è Giovanni: cognome, anni, lavoro, passato, Instagram e dove vive

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Temptation Island 2026 - I fidanzati scelgono le single

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