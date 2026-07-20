A Milano, la grandine ha causato danni all’asfalto, ma ha generato meno discussioni rispetto alla polemica politica nata dopo il concerto all’area La Maura. La tempesta si è verificata il giorno successivo, lasciando tracce sulla strada, mentre la discussione pubblica si è concentrata sulle reazioni e sulle critiche legate all’evento musicale. Non ci sono stati altri dettagli riguardo ai danni o alle conseguenze della tempesta.

Il giorno dopo, a Milano, la grandine ha lasciato meno segni sull'asfalto di quanti ne abbia lasciati nella polemica politica. Perché se la tempesta che ha travolto sabato sera il concerto di Bad Bunny all'Ippodromo è durata pochi minuti, le sue conseguenze organizzative, amministrative, perfino tariffarie si trascinano ancora, tra accuse incrociate e domande rimaste senza risposta. Il primo fronte è quello della gestione dell'emergenza. Ottantamila persone in fuga da un ippodromo diventato in pochi istanti una palude, con la fermata della metropolitana "Uruguay" chiusa in anticipo rispetto al previsto e il flusso dei pedoni dirottato verso Lampugnano, tra spintoni, ombrelli rotti e il fango che risaliva le scarpe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tempesta sul concerto e su La Maura: inadatto

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