Kiev è stata colpita da un intensivo attacco di missili e droni, con numerosi danni e vittime. La città è sotto una pioggia di fuoco che non si registrava da mesi. La leadership ucraina si confronta con la responsabilità dell’attacco e valuta possibili riorganizzazioni delle forze di sicurezza. Le autorità stanno analizzando i danni e le implicazioni dell’attacco, mentre si preparano a rispondere agli attacchi in corso.

Sotto una pioggia di fuoco che martella Kiev come mai negli ultimi mesi, la politica ucraina si riscopre fragile e affamata di colpevoli. Nelle stanze dove si decide il destino della nazione, l'aria è densa di decisioni da prendere: Zelensky è pronto a ridisegnare la geografia del comando. Syrskyi è ormai un uomo solo al tavolo da gioco, mentre si fa largo il ritorno di Fedorov, l'uomo della tecnologia applicata al sangue. Ma la vera temperatura del Paese non si misura nei bunker, bensì sull'asfalto: da quattro giorni la piazza protesta, mescolando il fumo delle bombe a quello della rabbia civile. La notte è stata segnata da un massiccio bombardamento russo sulla capitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tempesta di missili e droni: strage a Kiev

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Several killed in Russian strike on Kyiv

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