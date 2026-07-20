Una tempesta si è abbattuta a Portonovo, causando il ribaltamento di canoe e tavole da stand-up paddle. Soccorritori hanno recuperato le persone coinvolte, che sono state portate in salvo. Le maxi onde hanno investito i diportisti presenti in mare, mettendo in difficoltà i soccorritori. Non si registrano feriti gravi. Il maltempo ha causato disagi anche sulla costa, con alcune imbarcazioni costrette a rientrare. La mareggiata ha interessato un tratto di mare noto per le attività acquatiche.

"Il mare incanta, il mare uccide, commuove, spaventa, fa anche ridere, alle volte sparisce, ogni tanto si traveste da lago, oppure costruisce tempeste, divora navi, regala ricchezze, non da risposte, è saggio, è potente, è imprevedibile". Non potrebbe esserci descrizione migliore, questa di Alessandro Baricco, per ciò che è successo ieri a Portonovo. Alle 6 del mattino il mare era tranquillo, quasi un lago di acqua dolce, ma poi man mano che le ore passavano ha iniziato ad agitarsi sempre di più. Una tempesta, registrata al largo delle nostre coste, ha creato una serie di onde che il vento ha poi diretto verso le nostre rive. Una giornata che è stata di enorme impegno per i soccorritori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tempesta a Portonovo. Canoisti e sup soccorsi: ribaltati dalle maxi onde

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