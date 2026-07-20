La Polizia Penitenziaria ha scoperto telefoni cellulari nascosti tra le tubature di una cella nel carcere di Avellino. Gli agenti hanno sequestrato i dispositivi e avviato le verifiche. Durante l’operazione, sono stati trovati anche strumenti non autorizzati. La scoperta ha portato al sequestro dei telefoni e all’approfondimento delle indagini interne. La situazione ha richiesto interventi immediati per prevenire ulteriori utilizzi di apparecchiature non consentite.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuova importante operazione della Polizia Penitenziaria all’interno della Casa circondariale di Avellino. Nel corso di un’attività di controllo, il personale in servizio ha sequestrato 17 telefoni cellulari, tra smartphone e microcellulari, abilmente occultati nei cavedi delle tubature del Nuovo Padiglione (Padiglione De Vivo). A darne notizia sono Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), e Marianna Argenio, vicesegretario regionale del SAPPE Campania, che hanno espresso il proprio apprezzamento per l’operato degli agenti. “Il più sentito plauso agli uomini e alle... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Telefoni nascosti tra le tubature del carcere: scatta il sequestro

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