Teatro Ostia Antica Festival il tutto esaurito per un’altra stagione di successo

Notizia in breve

La seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival si è conclusa con il tutto esaurito. La rassegna, in scena dal 25 giugno al 18 luglio, ha portato al Teatro Romano di Ostia spettacoli di arte, memoria e visioni contemporanee. La stagione ha registrato il sold out in tutte le date, confermando il successo dell’evento. La manifestazione è stata organizzata dal Teatro di Roma e ha animato il sito storico con diverse rappresentazioni.