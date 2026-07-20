Teatro Ostia Antica Festival il tutto esaurito per un’altra stagione di successo

Da romadailynews.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival si è conclusa con il tutto esaurito. La rassegna, in scena dal 25 giugno al 18 luglio, ha portato al Teatro Romano di Ostia spettacoli di arte, memoria e visioni contemporanee. La stagione ha registrato il sold out in tutte le date, confermando il successo dell’evento. La manifestazione è stata organizzata dal Teatro di Roma e ha animato il sito storico con diverse rappresentazioni.

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Si chiude con  uno straordinario tutto esaurito  la  seconda edizione  del  Teatro Ostia Antica Festival – Il senso del passato, la rassegna estiva firmata dal  Teatro di Roma  che dal  25 giugno  al  18 luglio  ha riempito di arte, memoria e visioni contemporanee il millenario palcoscenico del  Teatro Romano di Ostia. Anche questo secondo anno fa registrare  un’eccezionale risposta da parte del pubblico, che ha affollato le serate dei  4 spettacoli in cartellone, per un totale di 8 rappresentazioni complessive, registrando  un’affluenza totale di circa 8.328   presenze, con  una media di più di 1.000 spettatori a replica. Il festival ha così consolidato la sua formula culturale e la sua visione strategica, trasformando il palcoscenico in un’agorà aperta, capace di far dialogare linguaggi, culture e generazioni differenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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