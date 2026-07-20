Teatro Massimo di Palermo una settimana di grande musica | tornano i Carmina Burana arriva Alessandro Taverna e debutta Danisinni Side Story

Da laprimapagina.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 21 al 26 luglio, il Teatro Massimo di Palermo ospiterà diversi eventi musicali e teatrali. Tra le esibizioni programmate, ci saranno le rappresentazioni dei Carmina Burana, un concerto con il pianista Alessandro Taverna e la prima dello spettacolo Danisinni Side Story. La settimana prevede inoltre altri appuntamenti dedicati alla musica e alla cultura, coinvolgendo il pubblico in diverse forme di intrattenimento dal vivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una settimana all’insegna della grande musica, del teatro e della partecipazione culturale diffusa. Dal 21 al 26 luglio il Teatro Massimo di Palermo propone un ricco calendario di appuntamenti che affianca i grandi concerti in Sala Grande e Sala Stemmi agli spettacoli gratuiti nei quartieri della città, confermando la propria vocazione a essere un teatro aperto al territorio. Il programma si apre martedì 21 luglio alle 21 in Sala Grande con il ritorno dei monumentali Carmina Burana di Carl Orff, tra le opere corali più amate dal pubblico. Nella versione per solisti, coro, coro di voci bianche, due pianoforti ed ensemble di percussioni, il... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

teatro massimo di palermo una settimana di grande musica tornano i carmina burana arriva alessandro taverna e debutta danisinni side story
© Laprimapagina.it - Teatro Massimo di Palermo, una settimana di grande musica: tornano i Carmina Burana, arriva Alessandro Taverna e debutta Danisinni Side Story
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

TEATRO MASSIMO PALERMO

Video TEATRO MASSIMO PALERMO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Stasera c’è il "Maggio" con i Carmina Burana

Musica, il giovane compositore agrigentino Leonardo Scicolone debutta al teatro MassimoUn giovane compositore di Agrigento si prepara a esibirsi sul palco del teatro Massimo di Palermo, il più grande tra i teatri lirici in Europa.

Temi più discussi: Pubblicato il bando dell'Accademia Lirica 2026-2027; Roberto Bolle è Caravaggio al Teatro Massimo di Palermo; In Memoria di Paolo Borsellino: il Teatro Massimo di Palermo ricorda Via d'Amelio; Il Gran Galà del Tango e della Danza al Teatro Massimo di Palermo il 17 e 18 luglio.

teatro massimo di teatro massimo di palermoPalermo capitale della musica lirica 2026: Morricone, Navarraise e il Massimo in primo pianoIl Teatro Massimo di Palermo propone un'estate lirica straordinaria con l'omaggio a Ennio Morricone, la riscoperta di La Navarraise e una programmazione che afferma la ci ... msn.com

teatro massimo di teatro massimo di palermoStrage di via D’Amelio, al Teatro Massimo di Palermo il concerto In MemoriaAnche quest'anno, il 19 luglio (ore 21.00 in Sala Grande), la Fondazione commemora l'anniversario della strage di via D'Amelio ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web