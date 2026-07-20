Teatro Massimo di Palermo una settimana di grande musica | tornano i Carmina Burana arriva Alessandro Taverna e debutta Danisinni Side Story

Notizia in breve

Dal 21 al 26 luglio, il Teatro Massimo di Palermo ospiterà diversi eventi musicali e teatrali. Tra le esibizioni programmate, ci saranno le rappresentazioni dei Carmina Burana, un concerto con il pianista Alessandro Taverna e la prima dello spettacolo Danisinni Side Story. La settimana prevede inoltre altri appuntamenti dedicati alla musica e alla cultura, coinvolgendo il pubblico in diverse forme di intrattenimento dal vivo.