Teatro Massimo di Palermo una settimana di grande musica | tornano i Carmina Burana arriva Alessandro Taverna e debutta Danisinni Side Story
Dal 21 al 26 luglio, il Teatro Massimo di Palermo ospiterà diversi eventi musicali e teatrali. Tra le esibizioni programmate, ci saranno le rappresentazioni dei Carmina Burana, un concerto con il pianista Alessandro Taverna e la prima dello spettacolo Danisinni Side Story. La settimana prevede inoltre altri appuntamenti dedicati alla musica e alla cultura, coinvolgendo il pubblico in diverse forme di intrattenimento dal vivo.
Una settimana all’insegna della grande musica, del teatro e della partecipazione culturale diffusa. Dal 21 al 26 luglio il Teatro Massimo di Palermo propone un ricco calendario di appuntamenti che affianca i grandi concerti in Sala Grande e Sala Stemmi agli spettacoli gratuiti nei quartieri della città, confermando la propria vocazione a essere un teatro aperto al territorio. Il programma si apre martedì 21 luglio alle 21 in Sala Grande con il ritorno dei monumentali Carmina Burana di Carl Orff, tra le opere corali più amate dal pubblico. Nella versione per solisti, coro, coro di voci bianche, due pianoforti ed ensemble di percussioni, il... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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