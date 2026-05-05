Musica il giovane compositore agrigentino Leonardo Scicolone debutta al teatro Massimo
Un giovane compositore di Agrigento si prepara a esibirsi sul palco del teatro Massimo di Palermo, il più grande tra i teatri lirici in Europa. L’evento è previsto per mercoledì 6 maggio alle 20,30 e vedrà l’orchestra sinfonica del conservatorio locale eseguire un suo pezzo. La serata rappresenta il debutto del compositore in questa sede, nota per essere una delle principali istituzioni musicali della regione.
Un agrigentino sul palco del teatro Massimo di Palermo, terzo teatro lirico più grande d'Europa. Domani sera, mercoledì 6 maggio alle 20,30, l'orchestra sinfonica del conservatorio "A. Scarlatti" aprirà il concerto in Sala Grande con "Per l'umanità", composizione del giovane pianista e autore.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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