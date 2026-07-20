Tamburi senza medici di base Perrini | La Regione rispetti gli impegni sul poliambulatorio
Nel quartiere mancano i medici di medicina generale e i servizi sanitari sono insufficienti. Non ci sono state novità sul poliambulatorio promesso negli ultimi anni. L’assenza di strutture e personale sanitario è evidente e nessun intervento concreto è stato ancora realizzato. La situazione resta critica, con le promesse non mantenute e servizi essenziali ancora assenti.
Tarantini Time Quotidiano Un quartiere privo di medici di medicina generale, servizi sanitari insufficienti e nessun passo avanti sul poliambulatorio annunciato negli scorsi anni. È la situazione denunciata dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Renato Perrini, che chiede alla Regione Puglia e alla ASL Taranto di fare chiarezza sullo stato dell’iter per la realizzazione del presidio sanitario destinato al quartiere Tamburi. Secondo Perrini, il recente sopralluogo effettuato nell’area avrebbe confermato le difficoltà vissute quotidianamente dai residenti, soprattutto anziani e persone affette da patologie croniche, costretti a spostarsi in altri quartieri per poter usufruire dell’assistenza del medico di famiglia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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