Tamburi senza medici di base Perrini | La Regione rispetti gli impegni sul poliambulatorio

Notizia in breve

Nel quartiere mancano i medici di medicina generale e i servizi sanitari sono insufficienti. Non ci sono state novità sul poliambulatorio promesso negli ultimi anni. L’assenza di strutture e personale sanitario è evidente e nessun intervento concreto è stato ancora realizzato. La situazione resta critica, con le promesse non mantenute e servizi essenziali ancora assenti.