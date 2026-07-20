Il ministro degli Esteri ha commentato che l’azione del gioielliere non può essere considerata legittima difesa. Altri leader del centrodestra hanno espresso opinioni contrastanti, alcuni difendendo la sua scelta di sparare, altri chiedendo chiarimenti. La vicenda riguarda un uomo che ha ucciso due rapinatori durante una rapina, finendo in carcere. La discussione si concentra sulla legittimità dell’uso della forza in situazioni di pericolo.

Numerosi esponenti della maggioranza di centrodestra e del governo hanno preso, con sfumature diverse, le difese di Mario Roggero, il gioielliere finito in carcere per aver ucciso due rapinatori. Le posizioni però sono diverse. Antonio Tajani spiega che per Forza Italia “non c’è dubbio”: non è stata legittima difesa, Roggero ha commesso un reato ed è colpevole. Per i forzisti non c’è alcun bisogno di cambiare la legge sulla legittima difesa, come invece propone la Lega, mentre sono favorevoli alla grazia per il gioielliere. Mario Roggero, per Antonio Tajani non è legittima difesa “Non c’è dubbio, per noi Roggero ha sbagliato. Ha commesso un reato, è colpevole“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tajani meno morbido su Roggero, "non è legittima difesa": cosa pensano gli altri leader del centrodestra

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