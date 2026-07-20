Supplenze docenti 150 preferenze GPS come compilare la domanda senza errori QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 20 luglio alle 14 | 30

Il 16 luglio si è aperta la possibilità per gli insegnanti inseriti nelle graduatorie GPS e nelle GaE di presentare domanda per le supplenze. La procedura riguarda le preferenze, che possono essere fino a 150, e consente di richiedere incarichi fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. L’appuntamento per approfondire come compilare correttamente la domanda senza errori è previsto per lunedì 20 luglio alle 14:30, durante un evento live con un esperto.

Il 16 luglio si è aperta la finestra per le 150 preferenze: gli aspiranti docenti inseriti in GaE e nelle GPS 202628 potranno presentare domanda per ottenere supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. La scadenza per inviare la richiesta è fissata al 29 luglio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze docenti 150 preferenze GPS, come compilare la domanda senza errori

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