Elenchi regionali docenti e 150 preferenze supplenze i consigli giusti per non sbagliare QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 25 maggio alle 14 | 30

Lunedì 25 maggio alle 14:30 si terrà una diretta sui canali social di Orizzonte Scuola dedicata agli elenchi regionali dei docenti e alle 150 preferenze per le supplenze. La trasmissione, intitolata Question Time, offrirà consulenza su come compilare correttamente le liste e evitare errori. L’evento sarà trasmesso in diretta su Facebook e YouTube, con un intervento speciale di un esperto del settore.

Per fare il punto della situazione e rispondere alle domande degli utenti, in tempo reale, in collegamento ci sarà Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica. Conduce Andrea Carlino. Appuntamento fissato per lunedì 25 maggio alle 14:30. Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 posti. Seconda edizione Corso di dizione per docenti, edizione estiva. Iscriviti, posti limitati La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Invia il tuo quesito a email protected Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali docenti e 150 preferenze supplenze, i consigli giusti per non sbagliare

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