A Monreale si sono registrati oltre 40 gradi di temperatura, portando l’Arcidiacono a diffondere un avviso pubblico. Sono state adottate alcune misure dal Comune, come il monitoraggio delle condizioni di anziani, bambini e persone non autosufficienti. Si consiglia di mantenere ambienti ben ventilati e di controllare regolarmente le condizioni di salute di queste categorie vulnerabili.

Ecco alcuni suggerimenti utili: monitorare costantemente le condizioni di anziani, bambini e persone non autosufficienti, garantendo che stiano in ambienti ben ventilati. Si ricorda inoltre che è tassativamente vietato bruciare sterpaglie, accendere fuochi all’aperto o abbandonare materiali infiammabili. Per eventuali emergenze o richieste di assistenza è possibile contattare la Centrale Operativa della Protezione Civile oppure i numeri di emergenza 112 e 115. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Superati i 40 gradi a Monreale, Arcidiacono lancia l’allarme: le misure disposte dal Comune

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