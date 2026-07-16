In Sardegna, le temperature hanno superato i 40 gradi prima delle 13, tra le aree di Sulcis e Nuorese. La regione rimane sotto allerta fino a venerdì a causa del rischio di incendi, legato alle alte temperature. Le condizioni climatiche sono considerate critiche, con un clima molto caldo che interessa tutta l’isola. La situazione richiede attenzione alle misure di prevenzione e sicurezza.

I quaranta gradi sono stati superati prima delle 13. La morsa del caldo non lascia la Sardegna dove per via delle alte temperature resta alta l’attenzione e lo stato di allerta sino a venerdì. A fare i conti con temperature alte diversi centri. 43 gradi a Carbonia Da Carbonia, dove si sono registrati i 43 gradi e Iglesias 42, ci sono gli altri centri dell’Isola. Da Nuoro, dove si è raggiunta la soglia dei 40 gradi, per continuare con il Logurodo. Preoccupazione nella piana di Siliqua dove si sono registrati 43,5 gradi e inoltre nella piana di Ottana dove per domani sono previste temperature sino a 46 gradi. L’attenzione resta alta anche per domani dato che lo stato di allerta della Protezione civile resta attivo sino alle 20 di venerdì. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Caldo, in Sardegna superati i 40 gradi tra Sulcis e nuorese. Allerta per il pericolo incendi

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