Sud Sudan, appello dei vescovi in vista elezioni

Notizia in breve

I vescovi del Sud Sudan hanno lanciato un appello al dialogo e alla riconciliazione in vista delle prossime elezioni. Chiedono che il Paese non entri in una nuova fase di instabilità, sottolineando l’importanza di evitare escalation di conflitti. L’appello arriva in un momento di tensione politica e sociale, con l’obiettivo di favorire un percorso pacifico e stabile prima delle consultazioni elettorali previste nei prossimi mesi.