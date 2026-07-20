Sud Sudan appello dei vescovi in vista elezioni
I vescovi del Sud Sudan hanno lanciato un appello al dialogo e alla riconciliazione in vista delle prossime elezioni. Chiedono che il Paese non entri in una nuova fase di instabilità, sottolineando l’importanza di evitare escalation di conflitti. L’appello arriva in un momento di tensione politica e sociale, con l’obiettivo di favorire un percorso pacifico e stabile prima delle consultazioni elettorali previste nei prossimi mesi.
In Sudan per l’appello al dialogo e alla riconciliazione che arriva dai vescovi del Paese. In vista delle elezioni previste nei prossimi mesi i presuli chiedono che il Paese non precipiti in una nuova fase di instabilità. Servizio di Paolo Fucili RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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