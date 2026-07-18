I vescovi del Sud Sudan hanno lanciato un appello per avviare un dialogo tra le parti coinvolte, sottolineando l'importanza di rispettare l'ordine costituzionale. La richiesta mira a prevenire un'ulteriore instabilità nel paese in vista delle prossime elezioni. L'appello invita a promuovere la riconciliazione e a evitare azioni che possano aggravare le tensioni politiche e sociali. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o dettagli sulle modalità di attuazione dell'appello.

Un appello al dialogo, alla riconciliazione e al rispetto dell'ordine costituzionale per evitare che il Sud Sudan precipiti in una nuova fase di instabilità. È il messaggio lanciato dai vescovi cattolici della Provincia ecclesiastica di Juba al termine del loro incontro annuale, conclusosi il 17 luglio nella capitale. Nel comunicato finale, diffuso da Radio Tamazuj, i presuli esprimono la loro forte preoccupazione per il percorso che dovrebbe condurre alle elezioni generali previste il 22 dicembre 2026, avvertendo che il Paese rischia una "imminente crisi costituzionale e di transizione", indipendentemente dal fatto che il voto si svolga o venga rinviato. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Sud Sudan, dai vescovi un appello al dialogo in vista delle elezioni

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I vescovi cattolici al G7

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