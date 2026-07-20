Successo per la Maratonda

Da ilrestodelcarlino.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Montefiorino ha proposto per il quinto anno la "Maratonda", manifestazione podistica sulla distanza canonica di 42,195 km., con la particolarità che questa maratona si svolge a circuito, con 33 giri da 1.280 metri. Un po’ come la corsa dei criceti, ma con salitelle e discesine che ad ogni giro sembrano diventare più ripide; tanto da intitolare la corsa appunto "maratonda", termine mutuato da Alice di Disney. Sono stati ben 42 gli appassionati che si sono sfidati sul circuito del paese; fra questi molti possono vantarsi di aver corso 100 e più maratone. Non poteva mancare fra i nostri rappresenti Libero Zerbinati da Quarantoli, classe 1946, che a fine 2025 era a quota 563 maratone, o Ivano Ganzerli che ha superato le 200, e da lì a seguire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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