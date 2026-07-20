Due fratelli noti come influencer sono stati arrestati con l'accusa di stupro e tratta di donne. Sono coinvolti in un sistema di gestione sui social media, dove hanno mostrato ricchezza e atteggiamenti misogini. Le autorità hanno eseguito le misure cautelari in un'operazione che segue anni di pubblicazioni online. Le indagini continuano per verificare eventuali altri reati collegati alle accuse.

L'impero sui social media con il quale per anni hanno ostentato ricchezza, misoginia e dominio dell'uomo sulla donna spinto alla violenza sembra stavolta sul punto di crollare. Andrew e Tristan Tate, i fratelli influencer, sono stati arrestati a Miami in Florida dopo la notifica a Washington di una richiesta di estradizione da parte del governo britannico. In una nota diffusa dal Crown Prosecution Service (una sorta di pubblico ministero britannico per i procedimenti penali), si legge che ad Andrew Tate sono contestati «sette ulteriori capi d'accusa per stupro, tre capi d'accusa per aver organizzato o agevolato la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, tre capi d'accusa per aggressione con lesioni personali e 19 ulteriori capi d'accusa per reati relativi a immagini indecenti di minori e pornografia estrema». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stupri e tratta di donne. Arrestati i fratelli Tate, idoli del mondo Maga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Andrew and Tristan Tate arrested by US Marshals in Miami for extradition to face charges in UK

Notizie e thread social correlati

Fratelli Tate, arrestati a Miami gli idoli Maga: richiesta di estradizione dalla GbI fratelli Tate, ricercati da anni e considerati leader del movimento Maga, sono stati arrestati a Miami.

Fratelli Tate, gli scheletri nell’armadio degli idoli MagaUn articolo pubblicato sul New Yorker rivela che i fratelli Tate, in particolare Andrew, sono coinvolti in accuse di sfruttamento della prostituzione.

Argomenti più discussi: Tratta di esseri umani, che cosa cambia con il nuovo decreto legislativo; Torture e stupri sui migranti: l'Aja apre il processo sul Sistema Libia (e sulle complicità dell'Europa); Crimini e abusi sui migranti: a giudizio all’Aja Al Buti, il braccio destro di Almasri; Stop piccoli schiavi.

Stupri e tratta di donne. Arrestati i fratelli Tate, idoli del mondo MagaL'impero sui social media con il quale per anni hanno ostentato ricchezza, misoginia e dominio dell'uomo sulla donna spinto alla violenza sembra stavolta sul punto di crollare. Andrew e Tristan Tate, ... ilgiornale.it

Le accuse a carico dei due influencer vicini al movimento Maga non sono state rese note, ma entrambi erano stati incriminati a vario titolo sul suolo britannico e in Romania per stupro, organizzazione o favoreggiamento della tratta a scopo di sfruttamento sess x.com

Opinioni sulla storia d'amore di Astarion? reddit