I fratelli Tate, ricercati da anni e considerati leader del movimento Maga, sono stati arrestati a Miami. La richiesta di estradizione è arrivata dalla Gran Bretagna.

Ricercati da anni e ormai diventati gli eroi del movimento Maga,i fratelli Tate, Tristan ed Andrew, sono stati arrestati a Miamia seguito di una richiesta di estradizione da parte della Gran Bretagna. A riportare la notizia è stato ilGuardian. Al momento le accuse a carico dei Tate non sono state rese note, ma i due ormai sono famosi per le loro idee estreme e per i loro presunti precedenti. I due fratelli britannici sono ancheinfluencer della cosiddetta “manosfera”, ovvero un movimentomaschilista e misoginoche vanta milioni di seguaci sui social media. I due però in Gran Bretagna sono ricercati da anni per vari reati. Andrew Tate è stato accusato distupro, organizzazione o favoreggiamento della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d’accusa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fratelli Tate, arrestati a Miami gli idoli Maga: richiesta di estradizione dalla Gb

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Fratelli Tate, gli scheletri nell’armadio degli idoli MagaUn articolo pubblicato sul New Yorker rivela che i fratelli Tate, in particolare Andrew, sono coinvolti in accuse di sfruttamento della prostituzione.

Temi più discussi: Fratelli Tate arrestati a Miami in seguito a richiesta di estradizione Gb; Fratelli Tate arrestati a Miami: l’influencer Andrew incriminato anche per stupro; Andrew e Tristan Tate arrestati a Miami: i fratelli influencer della manosfera sono accusati di stupro e tratta di esseri umani; Andrew e Tristan Tate arrestati a Miami, chi sono gli influencer accusati di stupro e tratta di esseri umani.

I fratelli e noti influencer Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami, dopo che i procuratori del Regno Unito hanno formulato ulteriori accuse penali nei loro confronti, tra cui stupro e traffico sessuale, e richiesto quindi la loro estradizione x.com

I fratelli Tate sono stati arrestati di nuovo reddit

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