Durante l'ultimo fine settimana, le autorità hanno sospeso temporaneamente la cucina in alcuni locali del centro storico. L'azione è stata presa dopo controlli di sicurezza e igiene alimentare condotti nei locali della zona. La sospensione riguarda le attività di preparazione e somministrazione di cibo, senza specificare la durata. Le verifiche proseguiranno per garantire il rispetto delle norme vigenti. Nessuna informazione è stata fornita sulle identità degli esercizi coinvolti.

La Spezia, 20 luglio 2026 - La movida spezzina è finita sotto una lente d'ingrandimento rigorosa durante l'ultimo fine settimana. Un servizio straordinario interforze, coordinato dalla Questura e che ha visto in campo polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e Asl 5, ha passato al setaccio il centro città, con un focus specifico sulle aree interessate dal maggior afflusso di persone. L'attività di monitoraggio si è concentrata in particolare su cinque esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande. Gli esiti delle verifiche hanno portato all'immediata sospensione dell'attività per la cucina di uno dei locali visitati, dove sono state riscontrate gravi carenze nelle condizioni igienico-sanitarie di base. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stretta sui locali del centro: per uno scatta la sospensione della cucina

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